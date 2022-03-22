Пєсков заявив, що Путін не планував бліцкриг в Україні

Росія не планувала вторгнення до України у форматі бліцкригу. Про це заявив речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю CNN, повідомляє Корреспондент.

"Спеціальна військова операція в Україні йде чітко відповідно до заздалегідь встановлених планів і завдань, ніхто з самого початку не думав, що операція займе пару днів" , - сказав Пєсков.

Також речник заявив, що "спеціальна військова операція" - це офіційний евфемізм Кремля для позначення вторгнення Росії в Україну.