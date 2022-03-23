Окупанти розграбували новітню лабораторію в Чорнобилі

Росіяни незаконно заволоділи новітньою лабораторією вартістю 6 мільйонів євро, яка знаходиться у зоні відчуження, повідомляє Новое время.

Про це у Facebook повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження.

"Російські окупанти розграбували та знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію в м. Чорнобиль, яка є унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями, може надавати послуги на будь-якому етапі поводження з РАВ, від кондиціонування до захоронення, а також на стадії досліджень та розробки технологій" , — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що проект реалізували у 2015 році завдяки Інструменту ЄС зі співробітництва у сфері ядерної безпеки. Він був спрямований на вдосконалення інфраструктури з поводження з радіоактивними відходами.

У лабораторії містились майже 100 одиниць найсучаснішого коштовного аналітичного обладнання, аналогів якому немає у Європі.

Крім того, на її базі зберігалися високоактивні проби та зразки радіонуклідів, які сьогодні перебувають в руках ворога.