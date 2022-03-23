Один з найбільших французьких банків зупиняє діяльність у РФ

У Росії перестав працювати ще один великий банк, повідомляє Сьогодні.

Один з найбільших французьких банків Crédit Agricole оголосив про призупинення своєї діяльності у Росії. До цього було припинено лише нове фінансування російських компаній і всю комерційну діяльність на території країни-агресора.

Про це йдеться на офіційному сайті Crédit Agricole.

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"Група зв'язалася зі своїми міжнародними корпоративними клієнтами, щоб встановити умови припинення послуг, що надаються на місцевому рівні Crédit Agricole CIB, які набудуть чинності в найближчі тижні" , — йдеться в повідомленні.

Дочірня компанія Crédit Agricole CIB у РФ налічує 170 російських співробітників. Вона не займається роздрібними банківськими операціями. Торік отримала чистий прибуток у розмірі 3,7 млн євро.

Крім того, в Crédit Agricole висловилися про свою політику щодо України, зазначивши "свою солідарність з першого дня конфлікту".