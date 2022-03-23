Венедиктова: пропагандистам Скабеєвої та Кисельову оголосили підозру

Прокуратура і поліція України оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність України кремлівським пропагандистам Ользі Скабєєвій та Дмитру Кісельову, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"Коротко інформую вас про те, що у Дмитра Кісельова та Ольги Скабєєвої свіжий процесуальний статус – підозрювані".

Головним рупорам Кремля – Ользі Скабєєвій та Дмитру Кісельову – за українським законодавством може загрожувати довічне позбавлення волі.

"Співробітники кіберполіції виявили відеоматеріали загальною тривалістю більше 40 годин, на яких є висловлювання вказаних осіб щодо виправдання військової агресії проти українського народу, ганебного викривлення фактів у новинних матеріалах та приховування військових злочинів РФ відносно мирних громадян України, повалення конституційного ладу в Україні та захоплення влади" , – ідеться в повідомленні кіберполіції.

Працівники кіберполіції опрацювали всі наявні відкриті джерела інформації та зібрали доказову базу.

Слідчі дії тривають.