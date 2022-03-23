ГПУ: на Харківщині чоловік закликав до створення "ХНР"

На Харківщині громадянин України закликав до створення так званої «ХНР», йому повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 ККУ), повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України.

"За даними слідства, 38-річний чоловік у порушення порядку, встановленого Конституцією України, діяв з метою зміни меж території та державного кордону. Він розповсюджував у соціальній мережі Одноклассники заклики щодо вступу до неофіційного громадського формування із сепаратистською ідеологією — створення „Харківської народної республіки“" , — йдеться в повідомленні.

Підозрюваного взяли під варту.