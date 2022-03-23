Єврокомісія: війна в Україні загрожує світу продовольчою катастрофою

Розв'язана Росією війна в Україні загрожує продовольчій безпеці у всьому світі, повідомляє Українська правда.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Європейському гуманітарному форумі.

"Наслідки агресії президента Росії Володимира Путіна проти України виходять далеко за межі Європи… Оскільки гуманітарні потреби вже досягли рекордно високого рівня, розв'язана Кремлем війна загрожує продовольчій безпеці у всьому світі".

Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС до 2024 року виділить 2,5 мільярда євро на вирішення проблеми нестачі продовольства у світі. Це допоможе регіонам, які найбільше постраждали від відсутності продовольчої безпеки. Також ЄС вживе спеціальних заходів щодо збільшення виробництва харчів в Європі.