Axios: у США готують законопроект, що заблокує золотий резерв Росії

Посадовці США готують законопроєкт, що заблокує золоті резерви Росії приблизно на $132 млрд, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен зустрінеться цього тижня з чотирма сенаторами, щоб обговорити законопроєкт.

Законопроєкт передбачає застосування санкцій до будь-яких американських організацій, які свідомо здійснюють операції із золотом або транспортують його із запасів ЦБ Росії. Вони також підпадуть під санкції, якщо продаватимуть золото фізично чи електронним способом у Росії.

За словами одного із сенаторів, цей законопроєкт може бути ухвалений вже цього тижня.

Раніше двопартійна група законодавців у нижній палаті Конгресу подала аналогічний законопроект.

Президент США Джо Байден також має повноваження запроваджувати такі санкції незалежно від Конгресу.