У Запорізькій області окупанти силою проникають у будинки мирних жителів

Російські окупанти проникають в домівки мирних жителів у Токмаку та Бурчаку Запорізької області, проводять обшуки та залякують людей, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Командування південного угрупування військ.

"В ніч з 21 на 22 березня на території Михайлівської ОТГ Василівського району в селі Бурчак окупаційні підрозділи Росгвардії, у взаємодії зі співробітниками ФСБ, проникли в домівки майже всіх цивільних жителів" , — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що загарбники проводили обшуки, перевіряли та переписували кількість мисливської зброї та набоїв до неї, а також збирали дані про людей, які проживають в будинках.

«Обшуки проводилися з фізичним тиском, залякуванням громадян шляхом здійснення пострілів в повітря. Під час обшуків окупанти шукали особу на літеру Ф, більше ніяких даних при місцевих жителях особи не озвучували» — повідомили в пресслужбі .

Подібні обшуки у такому ж складі проводять у місті Токмак Пологівського району.