NYT: Росія вивела більшість своїх гелікоптерів з Чорнобаївки

Росія вивела більшу частину своїх гелікоптерів з аеродрому в Чорнобаївці біля Херсона, повідомляє Українська правда.

Про це говорять супутникові зображення Planet Labs.

Зазначається, що це може бути промовистою ознакою російських військових невдач на півдні України.

NYT зазначає, що контроль над Херсоном необхідний для домінування на півдні в цілому.

Українські війська вісім разів розгромили російських військових у Чорнобаївці. Президент Володимир Зеленський сказав, що Чорнобаївка увійде в історію воєн.