Канцлер Німеччини виступив за ембарго на нафту та газ з РФ

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що виступає проти бойкоту імпорту енергоресурсів з Росії на фоні війни з Україною, повідомляє Deutsche Welle.

"Ми повинні зрозуміти: це може бути не короткострокова справа, а триваліше протистояння. І ми всі маємо вистояти разом" , - сказав Шольца.

За його словами, уже введені проти Росії санкції мали великий вплив, але існує ризик того, що більш жорсткі заходи можуть мати серйозні наслідки для економіки Європи. Водночас Шольц наголосив, що Німеччина працює над диверсифікацією енергоресурсів, і на це потрібен час. І зрештою, це матиме той самий ефект, що й бойкот.

Інші країни Європи ще більше залежать від російської нафти та газу, ніж Німеччина, і тому "не можна їх кинути напризволяще" , вважає канцлер Німеччини.

За даними міністерства економіки ФРН, частка російського імпорту в газовому постачанні до Німеччини становить близько 55 відсотків, у постачанні вугілля – близько 50 та у постачанні нафти – близько 35 відсотків.