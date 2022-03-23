Генштаб: За попередню добу було уражено понад 17 повітряних цілей ворога

Розпочалася 28 доба протистояння українського народу російської агресії. У Генеральному штабі ЗСУ відзвітували про обстановку в областях станом на 06:00 23 березня, повідомляє РБК-Україна.

На Східному напрямку оперативні угруповання військ діють у Донецькому, Слобожанському та східній частині Таврійського операційних районів.

Наші бійці не дають противнику можливості відновити наступ у напрямках на Слов'янськ і на населений пункт Лозова. Також ЗСУ стримують просування противника в напрямку Запоріжжя.

Угруповання об'єднаних сил стримує просування російських військових у напрямку міста Попасна і Курахове. Також здійснюється кругова оборона Маріуполя.

На Північно-Східному напрямку триває ведення оборонної операції в певній операційній зоні. Основні зусилля зосереджені на прикритті державного кордону, стримуванні наступу противника в районі населеного пункту Малин.

На Північному напрямку ЗСУ утримують оборону Чернігова і стримує просування противника в напрямку Києва.

На Південно-Східному напрямку проводиться оборонна операція, підтримка дій сухопутних угруповань військ та окремих підрозділів, оборона пунктів базування та морських портів у Чорноморській операційній зоні. Триває ведення оборони Миколаєва і населених пунктів Миколаївської області.

Українські захисники стримують противника за напрямками на Кривий Ріг і Нововоронцовку, проводять стабілізаційну операцію, і виконують завдання територіальної оборони.

У Генштабі також відзначили активні дії авіації ворога і нанесення ударів з використанням ракет за останню добу.

За попередню добу було уражено понад 17 повітряних цілей ворога - 6 літаків, 5 безпілотників, 1 вертоліт і 5 крилатих ракет.

Крім того, наша авіація завдавала нищівних ударів по скупченню техніки і живої сили противника і збивала крилаті ракети.

Противник на окремих напрямках деморалізований. Так, під час штурму міста Маріуполя, в одному із загонів спецпризначення, залученого до ведення активних бойових дій, менше ніж 10% особового складу готові продовжити участь у війні, інші особи вбиті, поранені, хворі або деморалізовані.

На території РФ триває прихована мобілізація. Військові комісаріати намагаються залучити до проходження служби та підписання відповідних контрактів колишніх військовослужбовців. Перевагу віддають тим, хто вже має бойовий досвід.

На території Білорусі представники опозиційних сил і небайдужі громадяни частково вивели з ладу залізничне сполучення між Республікою Білорусь і Україною. Інформація уточнюється.

Водночас за наявною інформацією, по території Республіки Білорусь йде активне переміщення російської та білоруської військової техніки і подальше її накопичення вздовж українського кордону.