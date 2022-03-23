"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних рейсів на 23 березня

"Укрзалізниця" оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на 23 березня, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби "Укрзалізниці".

Київ, вокзал Дарниця:

8:00 — Інтерсіті+ Київ — Львів;

17:00 — Інтерсіті+ Київ — Львів.

Харків:

8:00 — Інтерсіті+ Харків — Львів,

11:30 — №209/210 Харків — Івано-Франківськ,

15:00 — Інтерсіті+ Харків — Львів.

Дніпро:

20:00 — №234/233 Дніпро — Чоп.

Краматорськ:

13:00 — №279/278 Краматорськ — Львів;

16:00 — №285/284 Краматорськ — Львів.

Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com.