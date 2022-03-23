"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних рейсів на 23 березня
"Укрзалізниця" оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на 23 березня, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби "Укрзалізниці".
Київ, вокзал Дарниця:
- 8:00 — Інтерсіті+ Київ — Львів;
- 17:00 — Інтерсіті+ Київ — Львів.
Харків:
- 8:00 — Інтерсіті+ Харків — Львів,
- 11:30 — №209/210 Харків — Івано-Франківськ,
- 15:00 — Інтерсіті+ Харків — Львів.
Дніпро:
- 20:00 — №234/233 Дніпро — Чоп.
Краматорськ:
- 13:00 — №279/278 Краматорськ — Львів;
- 16:00 — №285/284 Краматорськ — Львів.
Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com.