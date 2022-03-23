Пентагон: Українські війська частково переходять у наступ

За інформацією Пентагону, Україна не лише кмітливо обороняється, а й на окремих ділянках переходить у наступ, повідомляє Новое время.

Високопоставлений представник Пентагону в ході брифінгу заявив, що українці не лише оборонялися в місцях, які вважали правильними для оборони, але й докладають зусиль, щоб «повернути території, зайняті зараз російськими військами».

«Що я можу сказати, то це те, що ми бачили, якщо це правда, це, безумовно, частина зусиль, які ми спостерігали за спробами України останнім часом, кілька днів… Спроби повернути території, які захопили росіяни, як згадували Херсон», — зазначив чиновник .

У Пентагоні звернули увагу, що окупанти завдяки ефективному відбиттю українців змушені перелаштовуватись у районі Миколаєва.