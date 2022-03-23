У Пентагоні відреагували на "ядерні" заяви прес-секретаря Путіна

У Пентагоні назвали небезпечною риторику Москви щодо використання ядерної зброї, повідомляє Європейська правда.

"Це не так, як має діяти відповідальна ядерна держава", - сказав представник Пентагону Джон Кірбі .

При цьому Кірбі наголосив, що посадовці Пентагону "не бачать нічого, що б підштовхнуло нас до висновку, що нам потрібно змінити нашу позицію стратегічного стримування".

"Ми контролюємо все краще", - додав він .

Як повідомлялося, прес-секретар президента РФ Володимира Путіна визнав, що Росія ще не досягла жодної зі своїх військових цілей в Україні, і відмовився заперечувати, що Москва може вдатися до використання ядерної зброї.

На запитання, за яких умов Путін використовує ядерний потенціал Росії, Пєсков відповів:

"Якщо це екзистенційна загроза нашій країні, то, можливо".