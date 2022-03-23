NaTemat: над посольством Росії у Варшаві помітили дим
У мережі розповсюдили фото російського посольства у Варшаві, над яким піднімається дим, повідомляє Європейська правда.
"З посольства Росії у Варшаві йде дим. Ходять чутки, що російські дипломати спалюють документи, як і у Києві, перед вторгненням", - повідомила редакція ресурсу Open Source Intelligence Monitor.
"Це не означає, що Росія готується до вторгнення до Польщі, але це може бути сигналом про те, що російські дипломати чомусь готуються покинути столицю", - зазначають у редакції.
Зазначається, що інші фотографії посольства з димом, крім однієї, не були опубліковані.
Видання нагадує, що у 2017 році у соцмережах поширювалися ідентичні фотографії із Сан-Франциско, але росіяни не залишали посольства, не кажучи вже про напад на США.
Польща, як і раніше, підтримує дипломатичні відносини з Російською Федерацією, і офіційно немає жодних ознак того, що ця ситуація зміниться.