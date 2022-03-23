NaTemat: над посольством Росії у Варшаві помітили дим

У мережі розповсюдили фото російського посольства у Варшаві, над яким піднімається дим, повідомляє Європейська правда.

"З посольства Росії у Варшаві йде дим. Ходять чутки, що російські дипломати спалюють документи, як і у Києві, перед вторгненням", - повідомила редакція ресурсу Open Source Intelligence Monitor .

"Це не означає, що Росія готується до вторгнення до Польщі, але це може бути сигналом про те, що російські дипломати чомусь готуються покинути столицю", - зазначають у редакції .

Зазначається, що інші фотографії посольства з димом, крім однієї, не були опубліковані.

Видання нагадує, що у 2017 році у соцмережах поширювалися ідентичні фотографії із Сан-Франциско, але росіяни не залишали посольства, не кажучи вже про напад на США.

Польща, як і раніше, підтримує дипломатичні відносини з Російською Федерацією, і офіційно немає жодних ознак того, що ця ситуація зміниться.