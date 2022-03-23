ВП: Китай має виступити одним із гарантів безпеки України

Китай, який наразі займає нейтральну позицію з приводу війни з Росією, має стати одним із гарантів безпеки України, повідомляє Ділова столиця.

Про це голова ОП Андрій Єрмак заявив під час виступу в Chatham House.

"Ми очікуємо, що, по-перше, найближчим часом має відбутися розмова лідера КНР і президента Зеленського, а також, що Китай візьме дуже активну участь у формуванні системи безпеки для України і виступить одним із гарантів цієї безпеки.

Хочемо, щоб це відбулося, тому що з повагою ставимося до Китаю і вважаємо, що участь Китаю дуже посилила б цю нову систему безпеки", – сказав він .

Єрмак підкреслив, що Китай є головним торговим партнером України та впливовим гравцем на світовій арені.

За його словами, Росія хоче, щоб Пекін підтримав її у війні проти України, однак поки що КНР дотримується нейтралітету.

"Ми бачимо поки що нейтральну позицію Китаю. Але ми сподіваємося, на наш погляд, Китай як один зі світових лідерів має відігравати більш значну роль у припиненні цієї війни та побудові нової системи безпеки" , – додав Єрмак.

Ранiше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Китай має допомогти знайти політичне рішення у контексті протидії російському вторгненю в Україну.