Credit Agricole призупинила роботу у Росії

Фінансова група Credit Agricole оголосила про зупинення діяльності в Росії через війну, повідомляє Новое время.

Французька фінансова група Credit Agricole припинила свою діяльність у Росії через вторгнення російських військ в Україну. Про це йдеться у заяві компанії.

У групі заявили, що припинили нове фінансування російських компаній і всю комерційну діяльність у країні від початку війни.

Також компанія зв'язалася зі своїми міжнародними корпоративними клієнтами, щоб встановити умови призупинення послуг, що надаються на місцевому рівні Crédit Agricole CIB, які набудуть чинності протягом найближчих тижнів.

Дочірня компанія Crédit Agricole CIB у Росії налічує 170 російських співробітників і не займається роздрібним банківським обслуговуванням.

Торік російська « Дочка» Crédit Agricole отримала чистий прибуток у розмірі 3,7 млн ​​євро.

Нагадаємо, що французький банк BNP Paribas SA повідомив, що не здійснюватиме нових операцій у Росії.