Луганська ОВА: у Рубіжному російський снаряд влучив у багатоповерхівку
У Рубіжному близько 20:00 російський снаряд влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого загинули троє. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Зазначається, що снаряд розірвався на п’ятому поверсі. Рятувальниками були знайдені троє загиблих, двоє з них діти.
Також триває поступове знищення інфраструктурних об’єктів Луганщини.
"Будьте дуже уважними: якщо зустрічаєте на вулиці людину, схожу на навідника чи коригувальника, – повідомляйте в поліцію або військовим", - закликав Гайдай.