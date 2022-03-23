Луганська ОВА: у Рубіжному російський снаряд влучив у багатоповерхівку

У Рубіжному близько 20:00 російський снаряд влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого загинули троє. Про це повідомив﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зазначається, що снаряд розірвався на п’ятому поверсі. Рятувальниками були знайдені троє загиблих, двоє з них діти. 

Також триває поступове знищення інфраструктурних об’єктів Луганщини.

"Будьте дуже уважними: якщо зустрічаєте на вулиці людину, схожу на навідника чи коригувальника, – повідомляйте в поліцію або військовим", - закликав Гайдай.
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Луганська ОВА

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