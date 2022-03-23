Британська розвідка: РФ буде придушувати протести в окупованих містах

Росія намагатиметься силою придушити протести українців в окупованих містах, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у звіті військової розвідки Великої Британії.

"Українське мирне населення в окупованих рф містах продовжує протестувати проти російського контролю. Спроби Росії підкорити населення, маніпулюючи ЗМІ, поширюючи пропаганду та встановлюючи маріонеткових, прокремлівських лідерів, поки що провалилися" , — зазначають розвідники.

Водночас у відомстві вважають, що РФ може відповісти за свої невдачі насильницькими примусовими заходами та продовжуватиме спроби придушити спротив українців.