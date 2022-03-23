Коломієць: На Київщині війська РФ знищили продуктові склади на 600 млн грн

Російська армія під час обстрілів знищила овочевий і м'ясний склад у Броварському районі на Київщині. Про це повідомив﻿ керуючий партнер VDA Group, якій належали склади, Євген Коломієць.

За його інформацією, постраждалих в результаті пожежі немає. Орієнтовна оцінка збитків – 600 млн. грн.

"Знищені десятки тонн продукції. Це ще один удар по забезпеченню потреб Київщини та всієї України у харчуванні" , - написав він.

Водночас він наголосив, що обстріл цих складів не може бути випадковістю, оскільки поруч немає жодних будівель.