Коломієць: На Київщині війська РФ знищили продуктові склади на 600 млн грн
Російська армія під час обстрілів знищила овочевий і м'ясний склад у Броварському районі на Київщині. Про це повідомив керуючий партнер VDA Group, якій належали склади, Євген Коломієць.
За його інформацією, постраждалих в результаті пожежі немає. Орієнтовна оцінка збитків – 600 млн. грн.
"Знищені десятки тонн продукції. Це ще один удар по забезпеченню потреб Київщини та всієї України у харчуванні", - написав він.
Водночас він наголосив, що обстріл цих складів не може бути випадковістю, оскільки поруч немає жодних будівель.