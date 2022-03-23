Міноборони Британії: війська РФ перегрупуються для нового наступу

Російські війська в Україні проводять перегрупування, перш ніж продовжити великомасштабні наступальні операції. Про це, з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії, повідомляє РБК-Україна.

При цьому, на півночі країни бої залишаються, в основному, статичними.