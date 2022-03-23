ГПУ: в Україні з початку війни загинула 121 дитина
З початку військового вторгнення Росії на території України загинула 121 дитина, ще 167 дітей поранено, повідомляє Корреспондент.
Про це 23 березня повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.
"На 28-й день російської агресії в Україні загинула 121 дитина. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 167 дітей. Найбільше дітей постраждало у Київській – 61, Харківській – 41, Донецькій – 40, Чернігівській – 32, Миколаївській – 24, столиці – 16 , Житомирській – 15, Херсонській – 15 та Сумській – 14 областях”, - уточнили у ГПУ.
Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 548 навчальних закладів, з них 72 зруйновані повністю.
"Це більше 220 шкіл, 155 дитячих садків. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та у Києві. Крім того, постраждали від ворожого вогню понад 40 закладів для дітей, серед яких лікарні, школи мистецтв , спортивні об'єкти, бібліотеки", - зазначили в Офісі генпрокурора.