ГПУ: в Україні з початку війни загинула 121 дитина

З початку військового вторгнення Росії на території України загинула 121 дитина, ще 167 дітей поранено, повідомляє Корреспондент.

Про це 23 березня повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

"На 28-й день російської агресії в Україні загинула 121 дитина. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 167 дітей. Найбільше дітей постраждало у Київській – 61, Харківській – 41, Донецькій – 40, Чернігівській – 32, Миколаївській – 24, столиці – 16 , Житомирській – 15, Херсонській – 15 та Сумській – 14 областях”, - уточнили у ГПУ .

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 548 навчальних закладів, з них 72 зруйновані повністю.