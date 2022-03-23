Іноземні компанії продовжують торгувати у Росії: чим прикриваються

Іноземні компанії PepsiCo, Procter&Gamble, Reckitt Benckiser Group та Unilever обіцяли обмежити продажі в РФ товарами першої необхідності. Але що вони вважають за такі товари, повідомляє Новое время.

Великі світові виробники товарів для дому, які пообіцяли зупинити в Росії продаж товарів не першої необхідності, шукають лазівки для продовження роботи в країні-агресорі. Про це пише The Wall Street Journal.

Зокрема, про зупинення продажів, які не входять до переліку товарів "першої необхідності" заявляли компанії PepsiCo, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser Group і Unilever.

PepsiCo

Компанія пообіцяла призупинити у Росії продаж газованих напоїв Pepsi та 7UP, але не збирається зупиняти великий молочний бізнес у країні. PepsiCo продовжує виробляти в РФ молоко, сири, йогурти, дитяче харчування та картопляні чипси. Минулого тижня компанія закупила для експорту в РФ 2200 тонн насіннєвої картоплі із Шотландії.

Unilever

Компанія заявляла, що продаватиме в РФ тільки «основні продукти харчування та засоби гігієни повсякденного попиту» вироблені на території країни.

В даний час Unilever продовжує продавати в РФ морозиво Inmarko, косметику брендів Чорні перли та Чиста лінія, а також крем для рук Оксамитові ручки.

Також компанія продовжує продавати у країні дитячу косметику бренду Маленька фея.

Procter & Gamble

У P&G також заявляли, що продаватимуть до РФ лише товари першої необхідності «для здоров'я, гігієни та особистої гігієни».

Зараз компанія продовжує продавати на російському ринку бритви Gillette. У той же час у P&G заявили, що скоротили асортимент товарів, що продаються в кожній категорії, щоб зосередитися на недорогих базових продуктах.

Також гігант споживчих товарів підняв ціни на основні товари в Росії майже на 50%, щоб покрити додаткові витрати на матеріали та логістику, а також падіння рубля.

Reckitt Benckiser

Компанія продовжує продавати в РФ крем для депіляції Veet та ароматизатори для будинку Air Wick. Штат Reckitt Benckiser у Росії налічує 1300 співробітників.

Nestlé

У компанії заявили, що 90% продукції, яку Nestlé продає у РФ, виробляється на місці. У компанії заявили, що продовжать «забезпечувати надійне постачання безпечних та основних продуктів харчування для місцевого населення». Штат Nestlé у РФ налічує 7000 осіб.

Минулого місяця Nestlé відзначила сильне зростання в Росії, на яке припадає близько 2% її світових продажів.