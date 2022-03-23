ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів у Луганській області
У Луганській області українські військовослужбовці знищили склад із боєприпасами та зброєю російських окупантів, повідомляє Новое время.
Відповідне відео опублікувало 24 ОМБр імені короля Данила.
"На цьому відео неймовірно гарно палає, детонує і розлітається на десятки метрів боєкомплект росіян на Луганщині. Тут і боєприпаси до стрілецької зброї, тут і артилерійські снаряди і багато іншого. Найбільше гріє душу те, що ця краса уже відбувається протягом двох годин, а це означає, що там ще горіти і горіти", - йдеться у повідомленні.