Ахметов: заводи Маріуполя не працюватимуть під російською окупацією

Український олігарх Рінат Ахметов заявив, що маріупольські меткомбінати ніколи не працюватимуть під російською окупацією, повідомляє Новое время.

Металургійні підприємства Маріуполя завод Азовсталь та ММК ім. Ілліча ніколи не працюватимуть під російською окупацією. Про це у коментарі The Wall Street Journal заявив український олігарх Рінат Ахметов.

" Російські війська перетворюють Маріуполь на руїни, вбивають маріупольців та бомбардують заводи. За жодних обставин ці заводи не працюватимуть під російською окупацією" , — заявив Ахметов.

За словами олігарха, завдяки зусиллям української армії Азовсталь та ММК ім. Ілліча зараз перебувають під контролем України. До війни на цих заводах працювало близько 40 000 чоловік. Наразі обидва ці заводи тимчасово закриті.

Раніше гендиректор Азовсталі Енвер Цкітішвілі заявляв, що роботу меткомбінату ще можна відновити , незважаючи на його руйнацію.

У Групі Метінвест, до складу якої входить Азовсталь, нагадали, що ще 24 лютого оголосили про переведення частини обладнання ММК ім. Ілліча та Азовсталі в режим гарячої консервації для забезпечення безпеки працівників та збереження обладнання.