У Генштабі повідомили про втрати російської армії

У Генштабі повідомили про втрати російської армії

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 березня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 15600 осіб,
  • танків  ‒ 517 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1578 од,
  • артилерійських систем – 267 од,
  • РСЗВ - 80 од,
  • засоби ППО - 47 од,
  • літаків – 101 од,
  • гелікоптерів – 124 од,
  • автомобільної техніки - 1008 од,
  • кораблі /катери  - 4 од,
  • цистерн з ПММ - 70,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 42,
  • спеціальна техніка - 15.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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