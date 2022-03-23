Росіянам запропонували тури в Ташкент для оформлення Visa та Mastercard

Російська компанія "Веді Груп", що об'єднує туроператорів Москви та Єкатеринбурга, запропонувала своїм клієнтам "новий ексклюзивний тур". Компанія має намір привозити росіян до Узбекистану для відкриття карток Visa та Mastercard, повідомляє Новости Узбекистана.

Після запровадження санкцій ці платіжні системи оголосили про зупинення всіх операцій на Росії. З 6 березня Visa та Mastercard, випущені в РФ, працюють усередині країни, але за її межами транзакції картами недоступні.

Банківські картки, відкриті в Ташкенті, допоможуть росіянам обійти ці обмеження та вільно застосовувати безготівковий розрахунок за кордоном для оплати товарів та послуг. При цьому жодних документів, крім закордонного паспорта, не потрібно.

«Веді Груп» має намір також забезпечити клієнтам трансфер до готелю та до банку, проживання на вибір у чотиризіркових готелях, допомога співробітника компанії при відвідуванні банку, послуги кур'єра.

Рейси на літаках Uzbekistan Airways та Uzbekistan Express плануються з Єкатеринбурга, Москви, Казані, Уфи та Мінеральних Вод. Заїзди будуть проводитись щодня з 4 квітня по 23 жовтня.

Вартість туру в Ташкент складе 23 000 рублів (близько 2,55 мільйона сум) на особу при двомісному розміщенні за дві ночі, проте ця сума не враховує медичну страховку (700 рублів), екскурсії та авіапереліт. Квиток з Єкатеринбурга коштує від 47 000 рублів, Москви – від 28 000 рублів, Мінеральних Вод – від 42 100 рублів, Уфи – від 43 100 рублів, Казані – від 42 800 рублів.

Загалом поїздка коштуватиме росіянам у суму від 51 000 до 70 000 рублів (5,65-7,76 мільйона сум) без урахування додаткових витрат.