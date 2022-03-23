РосЗМІ: депутатам "Єдиної Росії" заборонили залишати РФ без дозволу
Депутати Державної Думи від партії Володимира Путіна "Єдина Росія" тепер не можуть залишати межі країни. Про це, посилаючись на російські ЗМІ, повідомляє Ділова столиця.
Так, тепер для того, щоб виїхати з Росії, депутати повинні подати на ім'я керівника фракції заяву, у якій буде вказана країна, яку вони збираються відвідати, а також терміни та мета виїзду.
У розпорядженні підкреслюється, що обмеження не поширюються на службові відрядження.