РосЗМІ: депутатам "Єдиної Росії" заборонили залишати РФ без дозволу

Депутати Державної Думи від партії Володимира Путіна "Єдина Росія" тепер не можуть залишати межі країни﻿. Про це, посилаючись на російські ЗМІ, повідомляє Ділова столиця.

Так, тепер для того, щоб виїхати з Росії, депутати повинні подати на ім'я керівника фракції заяву, у якій буде вказана країна, яку вони збираються відвідати, а також терміни та мета виїзду.

У розпорядженні підкреслюється, що обмеження не поширюються на службові відрядження.