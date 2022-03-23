Голова Сумської ОВА: Тростянець у вогні з учорашнього вечора
У Тростянці Сумської області, де вже близько двох тижнів триває фактична окупація збройними силами РФ, учора пізно ввечері розпочалася сильна пожежа через активні бої. Пожежа тривала всю ніч, і погасити її не можуть і досі.
Про це розповів голова Сумської ОВ Дмитро Живицький на своєму офіційному Телеграм-каналі.
"Ад навколо Тростянця – усю ніч тривала пожежа, відбувалися бої та артобстріли. Внаслідок бойових дій учора ввечері спалахнуло одне з підприємств, пожежу погасити неможливо. Орки не пускають ДСНС загасити вогонь", – написав Живицький.