Чаус: руйнування мосту в Чернігові не завадить постачати гумдопомогу

Руйнування російськими окупантами автомобільного мосту через Десну у Чернігові не завадить постачанню гуманітарної допомоги місту.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус на своєму офіційному Телеграм-каналі﻿.

"Це не заважає нам постачати гуманітарну допомогу до Чернігова, ми забезпечуємо місто продуктами харчування та всім необхідним" , - зазначив він.

Чаус додав, що після перемоги над Росією обов'язково збудують новий міст.

Уночі 23 березня російські окупанти скинули авіабомби на автомобільний міст через Десну, який сполучав Чернігів з Києвом. Внаслідок удару впав один з прольотів мосту.