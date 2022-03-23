Більшість готелів в Україні призупинила свою роботу

Преміум-готелі в Одесі підвищили ціни на проживання на 10−15%, повідомляє Новое время.

БДеякі розташовані в зоні бойових дій або поблизу них, також у багатьох випадках співробітники виїхали з міста або країни, каже засновник мережі готелів Ribas Hotels Артур Лупашко.

"За нашою попередньою оцінкою, зараз працює не більше 15% загального номерного фонду України" , – говорить він.

Цінова політика готелів відрізняється. Деякі готелі надають безкоштовне проживання, інші - продають номери за собівартістю або підвищили ціни через високий попит. До останніх відносяться багато преміум-готелів Одеси, вартість розміщення в яких зросла на 10-15%, каже Лупашко.

Готелі Ribas Hotels працюють в Одесі, Луцьку та Буковелі. Номери продаються за собівартістю. Їх переважно знімають жінки з дітьми, IT-фахівці та підприємці, які тимчасово перенесли туди свої бізнеси.

"У нас вони у безпеці, що дозволяє їм продовжувати працювати. Це якраз той ланцюжок, який зараз важливий для економіки країни" , – наголосив Артур Лупашко.

Команда Ribas Hotels Group організувала штаб допомоги армії та територіальним оборонам. За три тижні роботи вдалося зібрати майже мільйон гривень, спрямованих на закупівлю амуніції, продуктів харчування та інших критично важливих засобів для забезпечення територіальної оборони Одеси, Миколаєва, Херсона.