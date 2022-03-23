Голова Харківської ОВА повідомив про ситуацію в області

У Харківській області тривають запеклі бої, а населені пункти регіону піддаються частим обстрілам збоку окупантів.

Про це під час телемарафону﻿ розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Харків. 32 обстріли за ніч. Місто обстрілювали з танків, реактивних систем залпового вогню та артилерії. Постраждав район міста Північна Салтівка. Після невдалих спроб штурму Харкова, ворог тероризує місто та районні центри артобстрілами.

Лозова. ﻿Пошкоджено близько 20 будинків, школа, дитячий садочок. Вісім цивільних зазнали ушкоджень, цифра уточнюється, оскільки ще розбирають завали.

Ізюм. Було заплановано "зелений" коридор, однак окупанти його не підтвердили. Фактично ворог тримає місто в облозі. Окупанти активно концентрують війська саме в цьому районі. Сьогодні вночі ЗСУ завдали тут істотних втрат окупантам. Місто обстрілюють авіацією.

Вовчанськ. Місто знаходиться під тимчасовою окупацією, вчора окупанти намагалися влаштувати провокацію про нібито підтримку РФ, однак отримали відповідь, що це місто є українським.