Зеленський: запрацював офіційний сайт для координації гуманітарної допомоги

Президент України Володимир Зеленський повідомив про створення сайту help.gov.ua, за допомогою якого кожен охочий може надати або отримати гуманітарну допомогу.

Про це він розповів у зверненні, передає пресслужба﻿ ОП.

За словами президента, лише за два минулих тижні до України надійшло понад 100 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Ці вантажі швидко розподіляють через спеціальні хаби для регіонів. Але звернень щодо надання допомоги – ще більше.