Зеленський: запрацював офіційний сайт для координації гуманітарної допомоги
Президент України Володимир Зеленський повідомив про створення сайту help.gov.ua, за допомогою якого кожен охочий може надати або отримати гуманітарну допомогу.
Про це він розповів у зверненні, передає пресслужба ОП.
За словами президента, лише за два минулих тижні до України надійшло понад 100 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Ці вантажі швидко розподіляють через спеціальні хаби для регіонів. Але звернень щодо надання допомоги – ще більше.
«Тому, щоб максимально спростити процес, створений сайт help.gov.ua. На сайті можна дізнатися, як придбати, як відправити й кому адресувати гуманітарний вантаж. Це – для кожного, хто хоче долучитися. Для кожного, хто може допомогти. В Україні й у світі. Щоб допомога йшла постійно, 24/7», – повідомив Зеленський.