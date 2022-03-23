ЗМІ Росії повідомили про зникнення Шойгу

ЗМІ Росії повідомили про зникнення Шойгу

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу припинив з’являтися в публічному просторі з 11 березня, тобто вже 12 днів. Про це повідомляє Телеграм-канал﻿ "Агентство".

Востаннє глава Міноборони РФ з'являвся у новинах 11 березня. Тоді міністерство повідомляло, що Шойгу провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Хулусі Акаром.

Того ж дня Міноборони розповсюдило відео, на якому Шойгу відвідує Центральний військовий клінічний шпиталь імені Мандрика, де вручає державні нагороди російським військовослужбовцям, які воювали проти України.

18 березня Шойгу згадується у повідомленні на сайті Кремля, в якому йдеться, що Володимир Путін обговорив із постійними членами Радбезу "хід спецоперації в Україні". Згідно з повідомленням, на засіданні був присутній, зокрема, Шойгу. Відео та фотографій з наради не публікувалося.

Того ж дня на Першому каналі вийшов сюжет, як Шойгу вручає нагороди. У сюжеті говорилося, що подія сталася "сьогодні", проте картинка в сюжеті збігалася з відео, опублікованим на сайті Міноборони 11 березня.

Остання новина у профілі Шойгу на сайті Міноборони також датована 11 березня.

До цього події з особистою участю Шойгу відбувалися раз на кілька днів.

В оточенні Шойгу обговорюють, що він нездоровий — проблеми із серцем, розповів журналістам знайомий російського міністра. Агентству не вдалося отримати оперативний коментар Міноборони – всі телефони пресслужби, вказані на сайті відомства, вранці не відповідали.

Крім того, після 11 березня не повідомлялося і про заходи за участю голови Генштабу Збройних Сил Росії Валерія Герасимова. Цього дня на сайті ТАСС з'явилася новина, що Герасимов провів переговори із турецьким колегою Яшаром Гюлером.

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