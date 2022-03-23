РосЗМІ: Лавров звинувачує Україну в затягуванні переговорів

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що нібито українська сторона на переговорах "постійно змінює свою позицію". Про це, з посиланням на росЗМІ, повідомляє Українська правда.

"Українська сторона на переговорах із Росією постійно змінює свою позицію. Заяви Києва щодо проведення референдуму націлені на те, щоб затягнути переговорний процес" , - сказав він.

Лавров також заявив, що США хочуть максимально довго "тримати Росію у стані бойових дій" та продовжувати постачання зброї в Україну.