У ЦПД дали поради, як подолати емоційне виснаження під час війни

Російське вторгнення має свою "психологію", до якої входять інформаційно-психологічні впливи. Українське суспільство уже пройшло різні етапи сприйняття. Але нашій психіці треба допомогти пережити виснаження.

Центр протидії дезінформації при РНБО України наводить﻿ кілька корисних порад, як долати емоційне виснаження під час війни.

Як це зробити?

1. За будь-якої можливості спати, навіть якщо вам здається, що не втомилися.

2. Вживати більше води.

3. Робіть інформаційні паузи у читанні новин та перегляді соцмереж.

4. Намагайтеся якомога менше шкодувати за матеріальними речами.

5. Складіть план того, що ви зробите після нашої перемоги.

6. Замість новин говоріть близьким "Я тебе люблю" та обіймайте їх.

7. Посмішка та жарти – найкращий захист від стресу.