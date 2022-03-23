Укрпошта доставила більшість пенсій за березень: у яких регіонах проблеми

Не вдалося повністю здійснити виплати в зонах, де проходять активні бойові дії. У компанії пообіцяли одразу доставити пенсії, як тільки будуть сформовані зелені коридори, повідомляє UBR.

Державна "Укрпошта" станом на 22 березня доставила майже 80% березневих пенсій на суму 8,4 млрд. грн. У більшості регіонів показник виплат коливається у межах 93-99%, повідомила прес-служба компанії.

Доставку пенсій роблять у всіх регіонах. Не вдалося повністю доставити виплати у зонах, де відбуваються активні бойові дії. Так, у Чернігівській області виплати становлять 16%, у Запорізькій – 48%, Харківській – 50%, Херсонській – 57%, Сумській – 60%.

В "Укрпошті" пообіцяли одразу доставити пенсії, як тільки будуть сформовані зелені коридори до міст, тимчасово окупованих військами РФ або під обстрілами.

Крім того, багато українців через військові дії змінили місця проживання та не оформили переадресацію. Це також впливає на відсоток виплат.

Більшість українців отримали виплати у відділеннях "Укрпошти" або за допомогою адресної доставки. Також надійшло близько 22 тис. звернень на оформлення переадресації виплат. Станом на 23 березня працюють 4186 відділень держкомпанії.

Нагадаємо, "Укрпошта" доставляє пенсії тимчасово переміщеним особам у межах України. Громадяни можуть самостійно оформити переадресацію.

Раніше у Пенсійному фонді повідомили, що направили на виплати пенсій українцям 47,1 млрд. грн. На 16 березня банки зарахували кошти на рахунки 99,99% пенсіонерів.