Енергоатом: АЕС продовжують працювати та виробляти електроенергію

Особливо важливі об'єкти АЕС перебувають під посиленим наглядом та контролем. Також посилено контроль та поставлено виняткову пріоритетність питань безпеки ядерних установок, повідомляє UBR.

Усі чотири діючі атомні електростанції України станом на 9:00 23 березня продовжують стабільно виробляти електроенергію та забезпечувати необхідні обсяги потужності для потреб країни. Про це повідомляє Національна атомна енергогенеруюча компанія (НАЕК) "Енергоатом".

За даними "Енергоатому", радіаційний, протипожежний та екологічний стан знаходиться в межах чинних норм. Посилено контроль та поставлено виняткову пріоритетність питань безпеки ядерних установок.

"Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон та прилеглих територій, а також особливо важливі об'єкти АЕС за межами їх захищених зон перебувають під посиленим наглядом та контролем", – йдеться у повідомленні "Енергоатому" .

Нагадаємо, Запорізька АЕС та місто Енергодар захоплені окупантами і вже 19 добу перебувають під контролем ворожих військових формувань.

20 березня на Чорнобильській АЕС відбулася часткова ротація персоналу та евакуація осіб, які перебували на території окупованої станції. Вдалося вивезти 64 особи. Персонал був на робочих місцях близько 600 годин. На заміну вирушили 46 добровольців-працівників станції.