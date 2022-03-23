НБУ закликав відключити від SWIFT російський центробанк
Національний банк України закликав керівництво міжнародної системи SWIFT відключити центральний банк Росії від системи обміну фінансовими повідомленнями, повідомляє Новое время.
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
"Ми просимо SWIFT приєднатися до міжнародної спільноти та посилити фінансовий тиск на державу-агресора", — заявив глава фінансового регулятора Кирило Шевченко.
У Нацбанку зазначили, що цей крок посилить міжнародну фінансову ізоляцію Росії та стане дієвим інструментом максимальної протидії агресії Росії у фінансовій сфері.
Раніше радник президента України Олег Устенко заявив, що для України вже зарезервували $300 млрд. резервів ЦБ РФ для України .