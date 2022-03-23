ГУР: РФ готується заборонити виїзд громадян із окупованого Криму

У Головному управлінні розвідки України повідомили﻿ про підтвердження інформації про підготовку блокування силами Росгвардії руху по Кримському мосту в бік РФ. Також окупаційною владою буде обмежено рух паромною переправою та авіасполучення півострова з РФ.

Формальна причина таких дій – боротьба з українськими диверсантами та запобігання можливим "терористичним атакам".

Таким чином влада Росії намагається відреагувати на панічні настрої серед громадян РФ, які незаконно переселились до українського Криму після лютого 2014 року. Окупанти прагнуть зупинити потік втікачів з півострова, додали в ГУР.

Протягом останніх тижнів, після лютневого вторгнення російської армії в Україну, намітилася тенденція до відтоку російських громадян з Криму. При цьому, в перших рядах "втікачів" – члени сімей російських офіцерів, правоохоронців та представників окупаційної адміністрації Севастополя. Вони терміново продають нерухомість, змінюють реєстрацію місця проживання, виводять з півострова бізнес та активи, зазначила розвідка.