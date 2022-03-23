НПУ: поліція відновила роботу в Ірпені
Національна поліція повідомила про відновлення своєї роботи в Ірпені на Київщині, передає пресслужба НПУ.
"Бійці полку поліції особливого призначення в Київській області на території цього багатостраждального міста готові до виконання своїх поліцейських функцій. Розпочинаються зачистки території від диверсантів, але головне завдання зараз - допомога та евакуація мирним мешканцям, які ще досі залишаються в Ірпені", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що спецпризначенці тісно взаємодіють з українськими військовими підрозділами та допомагають відновлювати роботу органів місцевої влади на території міста.
"Російські окупанти й далі нещадно обстрілюють Ірпінь. Але поліцейські продовжують служити, захищати та допомагати мирним людям мирного міста", - повідомила поліція.