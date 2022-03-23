У Росії офіційно визнали, що вкрали іноземні літаки

За кордоном заарештовано 78 російських цивільних літаків. У свою чергу РФ фактично визнала крадіжку частини лізингових повітряних суден, що належать іноземним власникам, повідомляє Новое время.

Про це заявив глава міністерства транспорту РФ Віталій Савельєв.

За його словами, за кордоном було заарештовано 78 з наявних у РФ 1367 літаків, ще 800 було переведено до російського реєстру.

"Перевели (у російський реєстр, — ред.) майже 800 машин. Страхуємо їх у російській страховій компанії… Втратили 78 машин" , — сказав Савельєв.

Також міністр фактично визнав крадіжку Росією лізингових літаків, які вона не віддає на вимогу власників (на відео).

Відповідаючи на запитання, чи зможе РФ через якийсь час обслуговувати ці борти на території західних країн, міністр сказав:

"Вони не будуть обслужені на Заході, їх навіть не випустять через те, що ми забрали чужу власність".

За словами Савельєва, РФ обслуговуватиме ці літаки самостійно. Вилітати вони зможуть «тільки у дружні країни».