Комітет Ради підтримав гарантування 100% банківських вкладів на час війни

Комітет з питань податкової політики Верховної Ради рекомендував депутатам схвалити закон щодо гарантування повної суми банківських вкладів фізичним особам на час дії воєнного стану, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Так, комітет рекомендував схвалити закон № 5542-1, який передбачає гарантування вкладів фізичних осіб в повному обсязі (без обмеження за сумою вкладу) на час дії воєнного стану в Україні.

Після закінчення війни сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами зросте до 600 тисяч гривень. Наразі максимальна сума відшкодування становить 200 тисяч грн.

Цей законопроєкт знаходиться на розгляді у ВРУ ще з минулого року і передбачає, серед іншого, приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів. Це було одним із структурних маяків у Меморандумі з МВФ.

В останній версії, схваленій комітетом до війни, йшлося про поступове підвищення суми гарантування з 200 тисяч грн до 400 тисяч грн і згодом до 600 тисяч грн.

Нагадуємо:﻿ Національний банк та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підтримують ініціативу президента Володимира Зеленського щодо запровадження 100% гарантії держави на депозити населення.

Верховна Рада на засіданні 30 червня підтримала у першому читанні законопроєкт №5542-1, яким пропонується до 2023 року збільшити суму гарантування вкладів фізосіб до 600 тисяч грн, а також приєднати до системи гарантування державний Ощадбанк.