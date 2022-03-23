Зеленський закликав парламент Японії й надалі тиснути на Росію

Президент Володимир Зеленський закликав Японію продовжувати тиск на Росію й долучитися до розробки нових інструментів і гарантій безпеки﻿. Про це він заявив у відеозверненні до парламенту Японії, повідомляє Укрінформ.

"Закликаю обʼєднувати зусилля держав Азії – ваших партнерів, щоб стабілізувати ситуацію. Щоб Росія шукала мир. І зупинила цунамі свого жорстокого вторгення в нашу державу, в Україну. Потрібне ембарго на торгівлю з Росією. Потрібно забирати компанії з російського ринку, щоб гроші не йшли на російську армію" , — сказав Зеленський.

Він нагадав, що Японія одразу почала працювати для зупинки війни, але водночас наголосив на необхідності ще більше допомагати Україні.

Президент відзначив, що сьогодні саме Україна, держави-партнери і антивоєнна коаліція можуть дати гарантії, що світова безпека не буде зруйнована остаточно, а у світі існуватиме опора для свободи народів, для людей та збереження різноманітності в суспільствах, для захищеності кордонів.

"Ви бачите, що міжнародні інституції не спрацювали. Навіть ООН і Рада безпеки. Що вони можуть? Вони потребують реформування. Вони потребують ін’єкції чесності. Щоб стати дієвими. Щоб дійсно вирішувати і дійсно впливати, а не лише обговорювати" , — зауважив він.

Зеленський підкреслив, що потрібно напрацювати нові гарантії безпеки.