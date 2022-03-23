Лавров: відправка миротворців до України зіткне напряму РФ із НАТО

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що відправка миротворців до України може призвести до прямого зіткнення між Росією та НАТО.﻿ Про це, посилаючись на російські ЗМІ, повідомляє Новое время.

"Наші польські колеги вже заявили, що зараз буде саміт НАТО, треба спрямовувати миротворців. Вони, сподіваюся, розуміють, про що йдеться. Це буде те саме пряме зіткнення російських і натовських збройних сил, якого всі не те, що хотіли уникнути, а говорили, що воно ніколи не має відбутися в принципі" , - сказав він.

Члени НАТО відмовляються закрити повітряний простір над Україною та зупинити російські авіаудари, заявляючи, що це може призвести до ескалації та Третьої світової війни.

Раніше віцепрем'єр Польщі та голова правлячої партії країни Право і справедливість Ярослав Качинський під час візиту до Києва закликав відправити в Україну миротворчу місію НАТО.