Країни Балтії та Польща закликали ЄС зупинити вантажоперевезення до Росії та Білорусі

Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали Євросоюз заборонити автомобільні вантажні перевезення в Росію і Білорусь та з них, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства транспорту та комунікацій Литви.

"Оскільки Росія продовжує свою жорстоку війну проти України, а Європейська Рада вирішує розглянути подальшу відповідь Європи Росії та Білорусі, ми закликаємо до додаткових заходів у сфері автомобільного та морського транспорту.

Заборона на російські та білоруські буксири та їх вхід у порти матиме найбільший ефект, якщо буде прийнято на рівні ЄС. Дії агресора Путіна повинні отримати тверду, згуртовану і жорстку відповідь з боку ЄС тут і зараз", — заявив міністр транспорту та комунікацій Литви Маріус Скуодіс .

Як повiдомлялось, на польсько-білоруському кордоні заблоковано 950 вантажівок із товарами для Росії та Білорусі.