Психологи розповіли, як допомогти людині, яка пережила полон або облогу
Психологи розповіли, як допомогти близькій людині, яка пережила полон або облогу. Про це, з посиланням на Telegram-канал "Психологічна підтримка", повідомляє Ділова столиця.
Щоб полегшити повернення до нормального життя людей, які перебували у полоні або облозі, їхнім родичам і знайомим рекомендується дотримуватися наступних правил.
Не можна удавати, що нічого не сталося, але не слід і докучати розпитуваннями.
Не слід намагатися швидко перевести увагу потерпілого на щось інше. Людина повинна усвідомлювати, що з нею дійсно щось сталося, повинна виразити свою реакцію.
Якщо людина говорить, що вона у повному порядку, це може означати, що невирішена психологічна проблема поглиблюється і потім обов'язково проявиться знову.
Не заважайте виговоритися. Не треба зупиняти, навіть якщо людина знову й знову розповідає свою історію по черзі усім членам сім'ї і знайомим по декілька разів.
Під час розповіді заохочуйте вираження почуттів. Якщо оповідач починає плакати – не зупиняйте його, дайте виплакатися. Буде доречним обійняти людину, дати їй фізично відчути, що поряд з нею – близькі люди.
Чоловіки в таких випадках часто виражають свою реакцію у вигляді гніву. Не заважайте виплеснути його. Дуже корисно, якщо людина жестикулює, тупає ногами тощо.
Не можна надовго залишати потерпілого одного, дозволяючи йому замикатися в собі.
Якщо ви бачите, що стан близької людини дуже нестабільний або погіршується, ініціюйте звернення до спеціаліста.