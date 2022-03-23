Психологи розповіли, як допомогти людині, яка пережила полон або облогу

Психологи розповіли, як допомогти людині, яка пережила полон або облогу

Психологи розповіли, як допомогти близькій людині, яка пережила полон або облогу﻿. Про це, з посиланням на Telegram-канал "Психологічна підтримка", повідомляє Ділова столиця.

Щоб полегшити повернення до нормального життя людей, які перебували у полоні або облозі, їхнім родичам і знайомим рекомендується дотримуватися наступних правил.

Не можна удавати, що нічого не сталося, але не слід і докучати розпитуваннями.

Не слід намагатися швидко перевести увагу потерпілого на щось інше. Людина повинна усвідомлювати, що з нею дійсно щось сталося, повинна виразити свою реакцію.

Якщо людина говорить, що вона у повному порядку, це може означати, що невирішена психологічна проблема поглиблюється і потім обов'язково проявиться знову.

Не заважайте виговоритися. Не треба зупиняти, навіть якщо людина знову й знову розповідає свою історію по черзі усім членам сім'ї і знайомим по декілька разів.

Під час розповіді заохочуйте вираження почуттів. Якщо оповідач починає плакати – не зупиняйте його, дайте виплакатися. Буде доречним обійняти людину, дати їй фізично відчути, що поряд з нею – близькі люди.

Чоловіки в таких випадках часто виражають свою реакцію у вигляді гніву. Не заважайте виплеснути його. Дуже корисно, якщо людина жестикулює, тупає ногами тощо.

Не можна надовго залишати потерпілого одного, дозволяючи йому замикатися в собі.

Якщо ви бачите, що стан близької людини дуже нестабільний або погіршується, ініціюйте звернення до спеціаліста.

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