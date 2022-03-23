НБУ та Нацбанк Польщі уклали угоду про валютний своп на $1 млрд

Нацбанк України та Нацбанк Польщі підписали договір про здійснення операції валютний своп гривня/долар США обсягом до $1 млрд в еквіваленті, повідомляє Новое время.

Рішення про проведення валютного свопу з Україною було ухвалене правлінням Нацбанку Польщі у перший день нападу РФ на Україну — 24 лютого 2022 року. З того моменту почалася активна підготовка та врегулювання технічних моментів для проведення відповідної операції, повідомили у НБУ.

Договір про здійснення валютного свопу набрав чинності 21 березня. Термін дії угоди — один рік із можливістю пролонгації.

"Важко переоцінити допомогу та підтримку, яку надає Нацбанк Польщі. Отримані кошти у межах валютного свопу дадуть змогу збільшити міжнародні резерви та підтримати макрофінансову стійкість України. Ми дякуємо колегам за співпрацю та за наданий кредит довіри" , — заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Раніше повідомлялося, що НБУ закликав відключити від SWIFT російський центробанк.