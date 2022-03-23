Японська Sharp вирішила призупинити постачання техніки до РФ через вторгнення в Україну, повідомляє UBR.

Про це повідомила прес-служба компанії.

У компанії зазначили, що продовжуватимуть стежити за ситуацією. Sharp постачала в Росію побутову та кліматичну техніку, а також рішення для візуалізації та друку.

"Sharp Group в даний час призупиняє поставки до Росії через наслідки конфлікту. Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією і вживати адекватних заходів" , - зазначили в компанії.

На російському ринку Sharp була представлена побутовою та кліматичною технікою, а також рішеннями для візуалізації та друку.

За даними Єльського університету, з початку війни понад 400 компаній заявили про звільнення з Росії. Серед них виробники електроніки та техніки – LG Electronics, Samsung, Dell.