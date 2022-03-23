У МЗС РФ заявили про "обмін полоненими" з Україною: Верещук спростувала

Станом на 23 березня Україна не проводила обміну військовополонених з Російською Федерацією﻿. Про це міністерка з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук повідомила в коментарі журналістам, повідомляє Ділова столиця.

"Станом на зараз жодних обмінів ми не проводили, те, що подає РФ, не відповідає дійсності" , – зазначила Верещук.

Раніше в МЗС країни-агресора повідомили, що Росія та Україна провели два обміни утримуваними особами. Деталі не уточнювалися.