У МЗС РФ заявили про "обмін полоненими" з Україною: Верещук спростувала
Станом на 23 березня Україна не проводила обміну військовополонених з Російською Федерацією. Про це міністерка з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук повідомила в коментарі журналістам, повідомляє Ділова столиця.
"Станом на зараз жодних обмінів ми не проводили, те, що подає РФ, не відповідає дійсності", – зазначила Верещук.
Раніше в МЗС країни-агресора повідомили, що Росія та Україна провели два обміни утримуваними особами. Деталі не уточнювалися.